Детские технопарки Москвы проведут познавательную акцию "ТехноЗнайка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В период с 22 по 28 мая москвичи старше шести лет смогут поучаствовать в мастер-классах проекта "ТехноЗнайка". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"На занятиях ребята попробуют создать мультфильм, собрать электронную схему, разработать программы виртуальной реальности. Их познакомят с основами робототехники, графическим дизайном и многими другими направлениями", – сообщила она.

Участниками акции станут более 70 столичных учреждений дополнительного образования. Некоторые занятия продлятся до двух часов.

Детский технопарк Российского государственного социального университета (РГСУ) организует для юных москвичей мастер-класс о виртуальной и дополненной реальности. Гости смогут сделать семейный 3D-портрет.

Детский технопарк "Superfood Технологии" познакомит гостей с сити-фермерством. Ребятам покажут установку с грядками и расскажут о карьерных перспективах отрасли.

Всего в рамках акции состоится более 100 мастер-классов. Для участия в них необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, на территориях детских технопарков юные москвичи могут попробовать себя в разных сферах. Ученики площадок изучают IT-специальности, основы дизайна, робототехнику и анимацию. В 2023 году количество площадок планируют увеличить.

Собянин сообщил о новых направлениях "Московской технической школы"