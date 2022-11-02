Летние веранды в Москве разберут до 15 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Летние веранды в московских кафе будут разобраны и убраны на хранение до 15 ноября, заявил начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Иван Бобров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По окончании сезона летние веранды должны быть разобраны. На демонтаж конструкций отводится две недели – до 15 ноября летние кафе должны быть убраны до следующего сезона", – сказал он.

Бобров напомнил, что сезон летних веранд в столице длился с 1 апреля по 1 ноября. Собственники заведений могли открыть летнюю площадку бесплатно в соответствии с утвержденной схемой, в которую в текущем году были внесены 3 426 веранд.

В пресс-службе отметили, что место и площадь размещения летних веранд регламентировались указанными в схеме параметрами, однако некоторые собственники заведений допускали нарушения. По данным ведомства, в 2022 году всего было выявлено 602 нарушения, среди которых 297 касались незаконного размещения веранд, а 305 – превышения или нарушения разрешенной площади.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк объявил о завершении сезона работы летних веранд в столице с приходом холодов. Он отметил, что столичные заведения стремятся сделать все для комфорта своих гостей, поэтому уделяют большое внимание обустройству посадочных мест на свежем воздухе в теплый период.

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