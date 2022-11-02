Первый этап благоустройства спорткомплекса "Авангард" завершается на востоке Москвы

Фото: комитет городского хозяйства Москвы

Специалисты завершают первый этап благоустройства территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы, поделился заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, учреждение хотят сделать удобным для местных жителей и центром притяжения для молодого поколения. Заммэра отметил, что специалисты отремонтировали административное здание, на данный момент продолжаются работы в гостинице.

"Привели в порядок футбольный стадион, сохранив его исторический облик, реконструировали трибуны, поле сделали с подогревом, что позволит проводить тренировки круглогодично", – поделился Бирюков.

Также специалисты полностью обновили системы водо- и газоснабжения, водостока, канализации и связи. На территории убрали воздушные провода под землю в кабельный коллектор. Заммэра рассказал, что для оснащения теплом создали газовую котельную, сейчас там проходят пусконаладочные работы.

Бирюков добавил, что специалисты восстановили входную группу с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов.

"В центре площади перед входом установили красно-белую стелу с надписью "Стадион Авангард", обустроили сухой фонтан с подсветкой", – поделился заммэра столицы.

На территории комплекса построили две площадки для детей и шесть – для занятий спортивной активностью, а также скейт-парк, памп-трек, фитнес-зону для представителей старшего поколения с тренажерами, зону тихого отдыха и многое другое. Место оснастили 170 фонарями и уличными торшерами. Специалисты также озеленили территорию.

Ранее Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства закончили основные работы по благоустройству детского парка "Фили" на западе столицы. На территории модернизировали инфраструктуру, создали новые зоны для занятий спортом, активного семейного отдыха и проведения культурных мероприятий.

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