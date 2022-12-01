Движение ограничат в районе Тверской улицы 3–12 декабря для украшения города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение ограничат в районе Тверской улицы с 3 по 12 декабря в связи с работами по украшению столицы к зимним праздникам, сообщает Дептранс Москвы.

Уточняется, что 3–11 декабря в период с 00:01 до 06:00 одна полоса для движения будет закрыта на Тверской улице в районе пересечения с Камергерским переулком (в сторону области), Пушкинского сквера, дома 9, и на участке от пересечения со Столешниковым переулком до пересечения с Тверским переулком.

Движения по одной полосе также не будет на улице Петровке, в районе пересечения с Кузнецким мостом. Также две полосы закроют для движения в Газетном переулке – от дома 17, строения 2, до дома 9 по Тверской улице.

При движении в сторону центра перекроют одну полосу на Тверской улице в районе Новопушкинского сквера.

С 3 по 12 декабря в период с 00:01 до 06:00 одну полосу для движения транспорта закроют на Моховой улице по направлению в сторону Тверской улицы. Ограничения коснутся участка Моховой напротив дома 15/1.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно ограничат на нескольких участках в ЗАО и САО. Так, уточнялось, что с 1 декабря начнутся строительные работы на подъездной дороге к аэропорту Внуково.

Отмечалось, что для движения транспорта будет недоступна одна полоса на подъездной дороге к аэропорту. Окончание работ запланировано на 31 декабря 2023 года.



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