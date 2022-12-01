Андрей Бочкарев: в новом корпусе ДГКБ святого Владимира оборудуют вертолетную площадку

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Специалисты оборудуют в строящемся комплексе на территории детской клинической больницы святого Владимира вертолетную площадку, которая поможет перевозить пациентов в экстренных случаях. Информацией об этом поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты выполнят внутреннюю планировку в соответствии с актуальными требованиями медицинской логистики.

"Под одной крышей будут сосредоточены все виды диагностики и терапевтических процедур, что позволит избегать перемещения пациентов в другие корпуса больницы. Благодаря вертолетной площадке больница сможет принимать экстренных пациентов, эвакуируемых с мест дорожно-транспортных происшествий, техногенных и природных катастроф", – поделился Бочкарев.

Сейчас на месте строящегося комплекса к финальному этапу подошли работы по выносу инженерных коммуникаций, устройству котлована, фундаментной плиты и вертикальной гидроизоляции. На данный момент на объекте организованы мероприятия по усилению фундаментной плиты и устройству монолитных железобетонных конструкций минус второго, минус первого и первого этажей.

Ранее Бочкарев сообщил, что мероприятия по благоустройству главной площадки у станции "Сокольники" Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершены на 95%. Специалисты закончили мощение камнем участка центральной аллеи.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!