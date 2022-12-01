Координационный совет по повышению финансовой грамотности населения появился в Москве

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В Москве создали Координационный совет по повышению финансовой грамотности населения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Организационные и технические вопросы в работе совета возложены на московский департамент финансов.

"Он будет координировать работу органов власти и других заинтересованных организаций, участвующих в реализации основных направлений повышения финансовой грамотности жителей города, утвержденных летом 2022 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве растет популярность мероприятий финансовой направленности. В ходе встреч эксперты отвечают на вопросы посетителей, в том числе на связанные с безопасностью средств, налоговыми вычетами и кредитными каникулами.

Ежегодно в столице проводят конкурс "Бюджет для граждан". Порядка 80% его аудитории составляют школьники и студенты.

"Например, в 2022 году в столице запустили несколько просветительских проектов: мероприятия по финансовой грамотности в библиотеках, специальный раздел в окружных газетах и открытые уроки в школах", – отмечается в материале.

Москвичи старшего поколения могут посещать обучающие курсы, смотреть прямые эфиры и знакомиться с материалами по теме финансов.

Так, в сентябре в Москве состоялся четвертый Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. В рамках мероприятия прошли выступления приглашенных спикеров – экспертов финансового рынка, консультации от профильных специалистов, деловые игры, мастер-классы, выставки и общение с успешными предпринимателями.



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