Предприниматели смогут арендовать у Москвы три спортивных объекта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва выставила на торги три здания, в которых арендаторы смогут открыть спортивные центры, рассказала заммэра, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она уточнила, что их передали в аренду в рамках городской программы повышения эффективности управления объектами массового спорта.

"По этой программе в долгосрочную аренду сроком на 25 лет уже передано семь спортивных городских объектов, среди которых спорткомплексы в разных районах Москвы с универсальными спортивными залами, бассейнами, теннисными кортами. Арендаторы могут провести модернизацию и обновление, но обязаны использовать их как объекты массового спорта", – отметила она.

Также Багреева рассказала, что еще один спортивный объект был передан столицей в аренду на 15 лет частному лицу. Сделка заключалась вне программы. Планируется, что инвестор модернизирует его и создаст крытое ледовое поле.

Кроме того, в июле 2024 года состоятся торги на право аренды трех спортивных объектов, расположенных в Зеленограде, Западном и Северо-Восточном административных округах.

"Самый крупный объект сдается в аренду в районе Старое Крюково. Это трехэтажное здание площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Во Внукове предлагается двухэтажное строение площадью почти 1,9 тысячи квадратных метров. Оно расположено недалеко от станции метро "Пыхтино". Небольшое двухэтажное здание площадью 206 квадратных метров выставлено на торги в районе Отрадное", – уточнил глава департамента по конкурентной политике столицы Кирилл Пуртов.

Он также отметил, что размер арендной платы за каждый спортивный объект будет определен в рамках открытых аукционов. Участвовать в них смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере физкультуры и спорта.

Заявки на участие в аукционах будут приниматься вплоть до 15 и 29 июля. Торги назначены на 17 и 31 июля.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года город выделил три земельных участка для строительства общественно-деловых комплексов в Коммунарке. Их общая площадь составила почти 300 тысяч квадратных метров, а размер инвестиций в их строительство может достичь 25 миллиардов рублей. В будущих зданиях разместятся офисы, кафе, рестораны и магазины.

