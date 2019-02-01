Доходный дом с лавками на Солянке отреставрируют

Доходный дом с лавками первой половины XVIII века на улице Солянка, дом 2/6, строение 1 отреставрируют.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, разрешение на проведение работ будет выдано после согласования с Мосгорнаследием.

Дом является объектом культурного наследия регионального значения. Предположительно, он был возведен до 1743 года.

После пожара 1812 года его фасады были оформлены в стиле ампир, а в XIX веке его сменила эклектика.

В 1901 году на первом этаже находились трактир и гастрономическая лавка, а на втором – номера для сдачи внаем.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Сокольники отреставрируют уникальный деревянный дом с резным декором, построенный в начале ХХ века.