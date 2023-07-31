19:05Экономика
Фотоаппараты Canon и Sony включили в перечень параллельного импорта
Фото: depositphotos/lGudella
Фотоаппараты марок Canon, Fujifilm, Sony и батарейки бренда Duracell были включены в обновленный перечень товаров, поставляемых по параллельному импорту в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в список также попали несколько брендов очков, среди них – Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein.
В списке в том числе присутствуют запчасти для автомобилей Isuzu. При этом в перечень не попали контактные линзы бренда Acuvue.
Ранее сообщалось, что бренд Duracell могут включить в перечень товаров параллельного импорта в том случае, если он покинет рынок РФ.
Как отмечал источник в Минпромторге, ООО "Дюраселл Раша" отказался в рабочем порядке комментировать министерству появление новостей об уходе, но пообещал направить разъяснения ведомству.
В конце апреля стало известно, что американская компания Duracell уходит из России. Отмечалось, что поставки с завода в Бельгии были прекращены.
Позже официальный дилер Duracell в РФ рассказал, что компания не получала уведомлений об окончании работы. Другой официальный представитель Duracell в России – питерская сеть "Мастер" – также сообщила об отсутствии подобных уведомлений.
Минпромторг РФ обновил список для параллельного импорта
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