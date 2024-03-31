Москва и Минск подготовили паспорта 25 импортозамещающих проектов на 80 млрд руб

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Россия и Белоруссия подготовили 25 паспортов импортозамещающих проектов, которые реализуют в рамках выделенного Минску кредита на 105 миллиардов рублей на основании соглашения, подписанного в ноябре 2022 года. Об этом в эфире телеканала "Беларусь-1" сообщил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, подготовленные паспорта на сумму более 80 миллиардов рублей касаются энергетического машиностроения, микро- и радиоэлектроники, автопрома, сельхозмашиностроения и фармацевтики. В основном объекты будут изготавливаться на территории Белоруссии, однако проекты по микроэлектронике будут и в Подмосковье, подчеркнул Евтухов.

Замминистра также отметил работы в сфере микроэлектроники с участием белорусских предприятий "Планар" и "Интеграл". Так, на "Интеграле" вместе с предприятиями из РФ будут создаваться четыре новых технологических процесса по выпуску изделий в рамках электронной компонентной базы, почти 90 таких продуктов будет изготавливаться, сказал он. На "Планаре" будет производство фотошаблонов, на "Станкопром" выделено шесть миллиардов рублей, указал Евтухов. Он добавил, что вселяет уверенность то, что получится самим производить высокотехнологичные станки.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство намерено закрепить преимущество отечественных товаров при проведении госзакупок. С его слов, кабмин уже подготовил соответствующие поправки в законодательство.

Мишустин уточнил, что речь идет о правовых основаниях на полный запрет участия в торгах зарубежных товаров и услуг, а также об условии "второй лишний", когда представлен отечественный продукт.