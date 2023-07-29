Средний лимит по кредитным картам в России достиг почти 100 тыс рублей – СМИ

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Средний лимит по кредитным картам в России достиг 97,8 тысячи рублей в июне 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Скоринг Бюро".

За первые шесть месяцев 2023 года средний лимит по кредитным картам в стране вырос с 89,7 до 97,8 тысячи рублей. При этом, согласно материалам экспертов, показатель продолжил расти с начала 2022 года.

Минимальное значение среднего лимита по кредитным картам в РФ годом ранее составило 65,9 тысячи рублей. Максимальное значение в 2022 году достигло 87,2 тысячи рублей.

В феврале 2023 года россияне повысили траты по кредитным картам без просроченной более 90 дней задолженности до пятилетнего максимума. Средняя утилизация по итогам февраля 2023 года по кредитным картам без просрочки составляла 35,2%, что на 3,3 процентного пункта выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

