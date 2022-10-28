Курс доллара в начале торгов на Московской бирже снизился на 33 копейки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в начале торгов пятницы снизился на 33 копейки, до отметки в 61,395 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Также снижение зафиксировано в случае с европейской валютой. Евро упал на 43,5 копейки и составил 61,215 рубля.

По данным Московской биржи, на старте торгов на 2 рубля понизился курс юаня и достиг отметки в 8,54 рубля.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Запад дискредитировал идею резервной валютной системы. По мнению главы государства, доллар использовался как оружие.



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