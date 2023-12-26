ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России завели еще четыре дела на производителей куриных яиц по причине увеличения стоимости их продукции. Об этом сказано на сайте ведомства.

Так, после проведенного исследования было выявлено, что компании "Птицефабрика Инская" и "Яшкинская птицефабрика" входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на рынке в Кемерово. В связи с этим, по информации ФАС, в октябре данные производители увеличили цены на яйца примерно на 31–40% по сравнению с прошлым месяцем, поэтому ведомство возбудило уголовное дело.

В Воронеже УФАС обнаружила рост цен на яйца у производителей "Птицефабрика Бобровская", СХП "ППХ "Заброденское", "Ряба" и "Птицефабрика Третьяковская". Эти компании подняли стоимость продукции на 16–37% в сравнении с прошлым месяцем.

Ивановское ведомство, в свою очередь, зафиксировало повышение стоимости яиц у компаний "Птицефабрика "Кинешемская" и "Ивановская птицефабрика". Так, эти производители завысили в октябре цены на 18–23%.

При этом Донецкое УФАС отметило увеличение стоимости на яйца у компаний "Новоазовская птицефабрика", "Птицефабрика Пролетарская", "Зугрэсский репродуктор" и "Амвросиевская птицефабрика". В октябре стоимость их продукции возросла на 9–24%.

Ранее сообщалось, что первую партию яиц привезли в Россию из Азербайджана 19 декабря. Всего было доставлено 612 тысяч штук общим весом 36 тонн. Спустя четыре дня, 23 декабря, в РФ ввезли и вторую партию яиц в количестве 306 тысяч штук весом 18 тонн.



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