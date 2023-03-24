Экономист заявил о рисках реанимации "хронически больных" банков ЕС

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Экономист, бывший глава группы "Открытие" Михаил Задорнов в беседе с РБК отметил риски реанимации для "хронически больных" банков Евросоюза.

"Сегодня все "хронические больные" на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом", – сообщил экономист.

Задорнов пояснил, что включение второго банка Швейцарии Credit Suisse в группу UBS для спасения его от банкротства не снизило риски в европейской банковской системе.

Вместе с тем экономист высказал мнение о том, что банк Monte dei Paschi di Siena нужно было подключать к системе еще 10 лет назад, и отметил шаткое положение дел у организации Commerzbank.

Задорнов заключил, что снижение доверия со стороны вкладчиков и инвесторов может создать проблемы с ликвидностью.

Ранее колумнист Кеннет Рапоза высказал мнение, что российские банки оказались более надежными, чем западные кредитные организации, столкнувшиеся с кризисом. Несмотря на западные санкции, которые должны были разрушить финансовую систему России, в стране не произошло банковского кризиса, заявил обозреватель.

Подобного, по словам автора, удалось достичь благодаря действиям ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной. Регулятор еще до введения санкций Запада заранее устранил "слабые звенья" в отрасли и укрепил финансовые позиции страны, обратил внимание Рапоза.



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