Цена газа в Европе опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров впервые с июня

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Цена газа в Европе опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров впервые с 13 июня. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

За пятницу, 23 декабря, цена на газ опустилась на 11%. Стоимость за тысячу кубометров газа на бирже TTF в Нидерландах составила 897 долларов, или 81,69 евро за мегаватт-час.

До этого газ торговался на бирже ICE ниже 1 080 долларов за тысячу кубометров. Рекорд цен на газ в Европе был зафиксирован весной 2022 года. Тогда стоимость за тысячу кубометров составляла 3 892 доллара.

Ранее сообщалось, что Евросоюз введет потолок цен на российский газ с 15 февраля 2023 года. Ограничение будет установлено на уровне 180 евро за мегаватт-час. При этом в Совете ЕС уточнили, что эта мера является временной.



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