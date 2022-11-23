Эксперт не исключил сговора Киева и Кишинева по поставкам российского газа

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Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал сообщение компании "Газпром" о том, что российский газ, который поставляется в Молдавию, оседает на Украине. Об этом сообщает радио КП.

По словам эксперта, это может быть сговором между Киевом и Кишиневом.

"Может быть, они договариваются о том, что Киев оставит себе больше газа и потом Кишинев его заберет, когда будет холоднее", – отметил Гривач.

Ранее в компании "Газпром" заявили, что российский газ, который предназначен для поставки в Молдавию, осел на Украине. По ее данным, объем российского газа, подаваемый на ГИС "Суджа" для транзита, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины и Молдавии.

В свою очередь, вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что весь газ, который поставляется в республику, попадает в страну, но прежде он частично хранится на Украине и в Румынии.



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