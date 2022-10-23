Глава Минпромторга заявил, что РФ заинтересована в поставках узбекских автокомпонентов

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Россия заинтересована в поставках автокомпонентов из Узбекистана на рынок РФ. С таким мнением выступил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на собрании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

По его словам, для этого на данный момент складывается благоприятная конъюнктура. Мантуров отметил, что подобное сотрудничество между странами только усиливается.

"Россия, несомненно, является одним из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана. Объем капиталовложений наших компаний уже превысил 10 миллиардов долларов", – цитирует Мантурова ТАСС.

Глава Минпромторга РФ добавил, что суммы были вложены в ключевые сферы экономики, например, в нефтегазовый и энергетический сектор, а также агропромышленный комплекс. Кроме того, Мантуров утверждает, что сотрудничество между РФ и Узбекистаном может быть еще более обширным.

"Речь не только о российских проектах в Узбекистане, в их числе совместное производство грузовых автомобилей и легковых, но и развитие на периметре третьих стран", – заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве у России не будет. По его словам, страна развивается и будет развиваться несмотря ни на что.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!