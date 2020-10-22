Социологи зафиксировали рекордный рост расходов россиян во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Эксперты исследовательского холдинга Romir заявили, что с начала пандемии коронавируса расходы россиян превысили показатели прошлых лет.
Социологи сравнили средние затраты на товары повседневного спроса за период с 2016 по 2020 год. В результате исследователи пришли к выводу, что в текущем году в шести месяцах из девяти расходы россиян оказались выше предыдущих годов.
Наибольший рост расходов был зафиксирован в марте, тогда по сравнению с 2012 годом показатель вырос на 22%. Как отмечают авторы исследования, в прошлые годы пиковые значения по росту расходов обычно наблюдались в ноябре и декабре.
При этом, как сообщают специалисты, в целом доходы россиян в текущем году снизились. Об этом заявили 54% граждан страны. В Москве о снижении доходов сообщили 58% горожан, передает РБК.
"Рост личных расходов при падении доходов объясним: в кризис люди запасаются товарами впрок, и в то же время многие стараются побаловать себя "небольшими радостями" для снятия стресса. Выбор зависит не только от финансовых возможностей, но и от личных предпочтений", – заявил президент исследовательского холдинга Андрей Милехин.
В сентябре аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza заявили, что с января по июнь 2020 года москвичи сократили расходы в среднем на 41 тысячу рублей. Такой спад, по мнению экспертов, является рекордным для данного промежутка времени.
Согласно данным исследований, в среднем каждый россиянин сократил расходы на 11,5 тысячи рублей за первые полгода 2020 года.
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