Москва помогает экспортерам выйти на рынки государств Ближнего Востока – Сергунина

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Московский экспортный центр (МЭЦ) продолжает оказывать столичным предприятиям поддержку в выстраивании партнерских взаимоотношений с дружественными странами. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Одним из востребованных направлений для экспортеров стали страны Ближнего Востока. Столичным предпринимателям удалось заключить контракты на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей.

"Число бизнес-миссий и выставок, ориентированных на ближневосточный рынок, с 2019 года выросло в два раза. Столичные предприниматели поучаствовали более чем в 30 деловых мероприятиях с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Бахрейна, Ирана, Катара и других государств", – цитируют Сергунину на портале мэра и правительства Москвы.

В странах Ближнего Востока пользуются популярностью столичные технологии, программное обеспечение и продукты питания. В частности, туда начали экспортировать товары производители 3D-принтеров, медицинских сканеров, разработчики VR-решений, компании, выпускающие мясные полуфабрикаты и другие.

Подать заявку на участие в бизнес-миссиях предприниматели могут на сайте МЭЦ. Там же экспортеры, желающие работать с рынком Ближнего Востока, могут пройти ускоренную программу подготовки.

Ранее стало известно, что столичные производители представят продукцию на маркетплейсах Турции и Южной Африки. В Турции онлайн-площадкой окажется Trendyol, где востребованными товарами являются электроника, текстиль, еда и напитки. В Южной Африке предприниматели покажут свою продукцию в takealot.com.

