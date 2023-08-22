Россиянам рассказали, как подорожает импортное игристое к Новому году

Фото: depositphotos/Sandralise

Европейские тихие и игристые вина могут увеличиться в цене к Новому году на 50%. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на слова директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза.

Основной причиной повышения стоимости на алкогольную продукцию, по его мнению, стало увеличение пошлин на вина из Франции, Италии, Испании и Португалии.

"В скором времени обычные и игристые вина из Европы, стоимость которых составляет сейчас примерно 400–600 рублей, могут подорожать на 200–250 рублей. Это может произойти в сентябре, однако, вероятнее всего, случится в октябре-ноябре", – заявил директор ЦИФРРА.

При этом импортеры и розничные продавцы могут попридержать увеличение стоимости на винную продукцию, поскольку у них еще есть запасы алкоголя, приобретенного по старому прайсу, добавил Дробиз.

Однако, по словам директора ЦИФРРА, с 1 января 2024 года возрастет в стоимости алкоголь нижнего ценового сегмента – по причине роста ставок акцизов и минимальных розничных цен. Остальные спиртные напитки поднимут цену только в феврале, отмечает Дробиз.

Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян заявлял, что ЕКЗ может прекратить поставлять продукцию в РФ. Это решение может создать некоторые проблемы, которые повлияют на закупку винограда для производства, отметил он.

Позже источник предприятия сообщил, что завод продолжает поставки в РФ и исправно выполняет обязательства перед всеми партнерами. Один из участников алкогольного рынка РФ добавил, что никакой информации от армянских партнеров о планах прекратить сотрудничество не поступало.

"Московский патруль": у мужчины изъяли более тысячи бутылок нелегального алкоголя