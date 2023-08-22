Исследование показало рост цен на букеты ко Дню знаний в РФ на 17%

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Букеты ко Дню знаний в России выросли в цене на 17%. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на исследование компании "Эвотор".

Оценка стоимости проводилась в период с 1 по 20 августа в регионах РФ.

"Средняя стоимость букета цветов в августе составила 1 526 рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году. В среднем самые дорогие букеты покупают москвичи, а самые дешевые – пермяки", – говорится в сообщении.

При этом в 2022 году самые дорогие букеты оказались в Приморье. Москва стала лидером списка в 2021 году. Стоимость букета в августе в столице составляла 2 142 рубля, в то время как в Пермском крае – 1 105 рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе букет стоил в среднем 2 077 рублей, в Санкт-Петербурге – 1 684 рубля, в Краснодарском крае – 1 952 рубля, в Иркутской области – 1 936 рублей. В Татарстане букет для учителя обошелся бы в 1 634 рубля.

Таким образом, средняя цена цветов ко Дню знаний по РФ в 2022 году составляла 1 219 рублей, в 2021 году – 1 096 рублей, в 2020 году – 984 рубля. В 2023 году букет для педагога обойдется в среднем в 1 526 рублей.

Ранее 64% опрошенных родителей назвали покупку цветов и подарков ко Дню знаний пустой тратой средств. При этом 17% из них считают цветы знаком уважения и внимания, но не думают, что на их покупку следует тратить большие суммы.

