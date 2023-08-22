В регионах РФ заявили о нехватке топлива на АЗС – СМИ

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Российские регионы столкнулись с дефицитом топлива, сообщат газета "Известия" со ссылкой на представителей бизнеса.

По их информации, на заправках исчезает бензин, а аграрные регионы страдают от нехватки и подорожания дизеля.

Как объяснил генеральный директор Мосрегионгаза Герман Колотов, нехватка топлива на заправках в Крыму, Краснодарском крае и других регионах образовалась из-за нарушений срока доставки грузов по железным дорогам.

Он рассказал, что в июле не хватало АИ-95, а теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля. Все дело в том, что поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит.

Пути РЖД оказались перегружены из-за необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток. Причиной стали экономические условия, которые изменились из-за антироссийских санкций. Компании пришлось перестраивать свои логистические цепочки, а также загруженность из-за туристического сезонного спроса.

Ранее в Госдуме сообщили, что сдерживание поднявшихся цен на бензин путем их заморозки может привести к дефициту топлива в РФ и закрытию АЭС. В данный момент оптовые цены на топливо почти смогли сравняться с розничными показателями.

До этого сообщалось, что Минэнерго РФ допускает рост цен на бензин на АЗС выше инфляции в период высокого спроса, который наблюдается с весны до осени, однако по итогам 2023 года он будет соответствовать ее уровню.

В ведомстве подчеркнули, что Россия предпринимает множество действий, направленных на недопущение необоснованного роста цен на топливо. Также страна старается уменьшить влияние мировых рынков и внешних факторов на цены топлива.



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