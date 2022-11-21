ЦБ РФ разрешил ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам вывозить из страны более 10 тыс долларов

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Центробанк России разрешил ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам вывозить из страны более 10 тыс долларов наличными. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Финансовые организации могут получить разрешение на вывоз наличной валюты для случаев, которые не связаны с осуществлением внешнеторговой деятельности или возвратом и предоставлением займов.

"Решение предусматривает, что банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции", – указали в Банке России.

В сообщении ЦБ РФ подчеркивается, что вывозимые суммы могут быть не только в долларах, но и других иностранных валютах.

Центробанк весной 2022 года ввел лимит по вывозу наличной валюты в сумме не более 10 тысяч долларов. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что по состоянию на 28 октября снять его не представляется возможным.

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