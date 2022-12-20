Минфин РФ предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

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Министерство финансов России предложило продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Предполагается также предоставление ипотеки в новостройках в новых регионах под 2% годовых, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее постановление направлено в российское правительство.

"В частности, первым проектом программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года, ставка по кредиту составит 8%. Доступ к семейной ипотеке будет расширен. Ее смогут оформить граждане, имеющие двух и более детей, независимо от даты их рождения, но не достигших 18 лет на дату заключения договора", – говорится в сообщении.

Также была предложена вторая инициатива, согласно которой жители присоединенных территорий смогут претендовать на ипотечный кредит под ставку в 2%. В Минфине представили статистику: по данным на 15 декабря, в рамках подобной программы было оформлено порядка 3,1 триллиона рублей кредитов, а по семейной ипотеке – 1,6 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что программу семейной ипотеки в России планируют распространить на приобретение готового жилья на вторичном рынке недвижимости. Такую возможность планировали предоставить гражданам, воспитывающим детей-инвалидов, и только в границах субъектов РФ, где не ведется строительство многоквартирных жилых домов.



Правительство продлило действие семейной ипотеки для россиян

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