Курс доллара поднялся выше 68 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара преодолел показатель в 68 рублей впервые с 11 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

По состоянию на 15:48 по московскому времени американская валюта выросла на 5,35%, до 68,11 рубля. Уже к 15:50 курс доллара замедлил рост до 5,21% и зафиксировался на показателе в 68,01 рубля.

Между тем курс евро вырос до 72,05 рубля.

19 декабря было отмечено значительное ослабление рубля к иностранным валютам, в частности доллара и евро. По последним данным, американская валюта поднималась до 67 рублей. Подобный результат фиксировали 30 мая. Евро же на тот момент поднялся до 71 рубля впервые с 27 июля.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что такие колебания связаны с увеличением импорта и сокращением экспортных потоков в России за последние недели.

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