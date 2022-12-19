Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро поднялся до 71 рубля впервые с 27 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Также зафиксирован рост курса доллара. Американская валюта в ходе торгов поднялась до 67 рублей. Такой результат последний раз был отмечен 30 мая.

По данным торгов, курс доллара расчетами завтра на 14:32 по московскому времени увеличивался на 2,33 рубля, до 66,98 рубля, а евро – на 1,82 рубля, до 70,92 рубля.

Пару минут до этого американская валюта преодолела показатель в 67,10 рубля, а евро – в 71,02 рубля.

Колебания курса евро уже отмечались сегодня, 19 декабря. Показатель преодолел 70 рублей, а курс доллара – 66 рублей.

Между тем руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев объяснил подобное ослабление российской валюты к доллару и евро. По его мнению, колебания случились из-за увеличения импорта и сокращения экспортных потоков в России за последние недели.

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