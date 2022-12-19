11:44Экономика
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 30 мая
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Курс доллара преодолел 66 рублей впервые с 30 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
К 11:39 по московскому времени курс американской валюты прибавил 2,1%, поднявшись до 66,0075 рубля. К 11:45 курс увеличил рост до 2,38% и зафиксировался на уровне 66,19 рубля.
Между тем впервые с 27 мая евро преодолел показатель 70 рублей.
По мнению экономиста Николая Кульбака, в ближайшие 10 лет у доллара не будет крупного конкурента. В период кризисов американская валюта будет становиться только сильнее.
Это связано с тем, что во время бедствий все пытаются приобрести доллар, благодаря чему валюта укрепляет свои позиции.
"Деньги 24": валюты дружественных стран
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!