Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 30 мая

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Курс доллара преодолел 66 рублей впервые с 30 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

К 11:39 по московскому времени курс американской валюты прибавил 2,1%, поднявшись до 66,0075 рубля. К 11:45 курс увеличил рост до 2,38% и зафиксировался на уровне 66,19 рубля.

Между тем впервые с 27 мая евро преодолел показатель 70 рублей.

По мнению экономиста Николая Кульбака, в ближайшие 10 лет у доллара не будет крупного конкурента. В период кризисов американская валюта будет становиться только сильнее.

Это связано с тем, что во время бедствий все пытаются приобрести доллар, благодаря чему валюта укрепляет свои позиции.

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