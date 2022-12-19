В Москве зафиксировали рост объема льготной ипотеки на 7,3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объем льготной ипотеки в столице в период с января по ноябрь текущего года вырос на 7,3% в сравнении с прошлым годом. Информацией об этом поделился заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объем составил более 250 миллиардов рублей. Это говорит о сохранении спроса у москвичей на программу льготной ипотеки, заявил Ефимов. Например, в ноябре жители получили кредиты на 35,7 миллиарда рублей – это на 31% больше, чем в октябре.

"В результате Москва остается лидером среди регионов страны по выдаче льготной ипотеки: на столицу приходится четверть от общего объема предоставленных россиянам по программе кредитов", – отметил Ефимов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 20 декабря внести документы для обновления программ льготной ипотеки до июля 2024 года. Ставка по таким кредитам составит 8%.

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