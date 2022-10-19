Курс евро на Мосбирже опустился ниже 60 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 13:43 по московскому времени курс европейской валюты упал до 59,99 рубля, потеряв 1,25%. Это значение стало минимальным с 10 октября. Минутами позже показатель вновь поднялся до 60,0025 рубля.

Курс доллара, в свою очередь, упал до 61,56 рубля, снизившись на 0,02%.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин заявил, что наиболее заметно рубль может упасть по отношению к доллару и евро, это возможно в нескольких ситуациях.

По его мнению, рубль может упасть, если нерезиденты займутся продажей российских активов, конвертируют выручку в валюту и вывезут ее из страны. В этом случае в конце 2022 года доллар будет держаться на уровне 69 рублей, а по итогам 2023 года – 75 рублей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!