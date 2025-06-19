Глава "Северстали" Шевелев допустил остановку ряда российских металлургических заводов

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Работа некоторых российских металлургических заводов может быть приостановлена для стабилизации предложения, заявил генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев в беседе с "Россией 24" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Шевелев выразил надежду на благоприятный исход текущей ситуации и ослабление жесткой денежно-кредитной политики. Однако, добавил он, пока ситуация обратная, а некоторые предприятия имеют плохой показатель себестоимости.

Также глава компании не исключил возможный отказ от ряда проектов "Северстали". По его словам, в настоящее время предприятие стремится не сокращать и не переносить сроки реализации крупных инвестиционных проектов.

"Они закладывают нашу будущую конкурентоспособность", – отметил Шевелев.

Он считает, что спрос на сталь в этом году может упасть на 10%, составив 39 миллионов тонн потребления, в то время как ранее он составлял от 24 до 25 миллионов тонн.

По его мнению, в настоящий момент цены на сталь на внутреннем рынке находятся на "многолетних минимальных уровнях", но во втором квартале было зафиксировано "робкое движение цен вверх".

Ранее Центральный банк России заявил, что для возвращения инфляции к нормальным значениям в 2026 году нужно будет на протяжении долгого времени придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. При этом, подчеркнул регулятор, решение по ключевой ставке будет принято исходя из скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.