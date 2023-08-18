Курс доллара упал ниже 94 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара упал до 93,58 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно данным на 07:10 по московскому времени, падение американской валюты составило 19 копеек. Евро вырос на 48 копеек, до 102,14 рубля. Юань подорожал на 2 копейки, до 12,79 рубля.

В четверг, 17 августа, по состоянию на 08:23 по московскому времени доллар опустился до 93,9 рубля, потеряв 0,82%, юань находился на уровне 12,79 рубля (потеря 0,87%). Европейская валюта подешевела на 1,11%, до 102,06 рубля.

К 13:01 того же дня курс доллара снизился на 1,96 рубля, до 92,7 рубля, юаня – на 26 копеек, до 12,64 рубля, евро – на 2,41 рубля, до 100,8 рубля.

Доллар на Мосбирже упал ниже 93 рублей, евро опустился до 101 рубля