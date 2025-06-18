Россия стала третьей страной в мире в "индексе пикника"

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Россия вошла в тройку стран среди крупнейших экономик мира с самой доступной стоимостью минимального набора для пикника, сообщает РИА Новости.

"Индекс пикника" рассчитан исходя из стоимости следующих товаров: 500 граммов хлеба, 200 граммов сыра и ветчины, полкилограмма яблок, 3 литра воды и 1 плед размером 150 на 200 сантиметров. В странах "Большой двадцатки" такой набор в среднем обойдется в 19,8 доллара.

Доступнее всего будет перекусить на природе в Индонезии (9,1 доллара) и Китае (12 долларов). В России пикник обойдется в 14,8 доллара.

Заплатить дешевле среднего получится в ЮАР (15,3 доллара), Индии (16 долларов), Бразилии (17,7 долларов), Мексике (18,8 доллара) и Турции (19 долларов).

В оставшихся участниках G20 сходить на пикник будет уже дороже. Во Франции, например, придется заплатить 20,6 доллара. В Аргентине стоимость пикника составит 20,9 доллара, в Саудовской Аравии 21,3 доллара, в Италии 22,2 доллара, в Японии 22,7 доллара, в Австралии 23,2 доллара, в Германии 23,3 доллара.

Дороже всего пикник обойдется в США, Южной Кореи и Канаде. В этих странах набор обойдется в 25,4 доллара, 26,5 доллара и 27,3 доллара соответственно.

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