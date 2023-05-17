В ФНС рассказали, с чем сталкивается РФ при обмене данными с зарубежными странами

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Россия сталкивается с "сюрпризами" при обмене налоговой информацией с зарубежными странами. Ряд недружественных стран сообщает РФ о счетах россиян за границей, а дружественные игнорируют запросы. Об этом заявила начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет.

Она рассказала, что страны, которые без предупреждения перестали вести диалог, составляют большинство. Из-за этого ФНС не может говорить о прекращении предоставления налоговой информации, потому что в будущем они могут ответить на все запросы.

При этом со странами, которые продолжают обмениваться данными, процесс проходит быстро, отметила Кадет.

"Еще с 2021 года очень ускорился обмен информацией. С теми странами, с которыми он сохранился, он стабильный, страны отвечают нам достаточно быстро. А отдельные страны, например, Китай, наоборот, теперь решили нам позадавать вопросы. То есть входящий поток запросов местами увеличился", – цитирует ее РБК.

Ранее Минфин РФ заявил, что ФНС могут назначить регулятором отрасли криптовалют в России. В таком случае она станет входным окном для участников рынка.

До этого Федеральная налоговая служба обнародовала перечень автомобилей дороже 10 миллионов рублей, которые подлежат повышенному транспортному налогу. В список вошли 449 автомобилей, из которых 174 – дороже 15 миллионов рублей. В их числе оказались Audi A8 в различных модификациях, Bentley Continental, Aston Martin Vantage, BMW X6, X7, M8 и прочие, Ferrari Spider и California, Jeep Grand Cherokee, Lamborghini Huracan, Maserati Ghibli S, а также другие элитные иномарки.