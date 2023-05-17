В России рассматривают возможность уничтожения товара без обязательной маркировки – СМИ

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Российские власти рассматривают возможность уничтожения товаров, производители которых игнорируют требования об обязательной маркировке. Об этом со ссылкой на документ Минпромторга сообщает газета "Известия".

"Ведомства начали обсуждать наказания для тех производителей, которые обязаны маркировать свою продукцию, но не делают этого. В частности, министерства прорабатывают вариант уничтожения таких товаров плюс изъятие оборудования и транспорта", – указано в сообщении.

Минпромторг запросил у Минэкономразвития и других ведомств позицию по данному вопросу, так как на данный момент подходы к наказанию производителей товаров разных групп отличаются. Так, например, согласно законопроектам Минфина, поддельные сигареты подлежат уничтожению, а поддельные вещи легкой промышленности планируют отправлять на гуманитарную помощь.

В Минпромторге просят коллег учесть актуальность нынешних норм, принимая во внимание социально-экономическую обстановку в стране, потребности рынка и запросы общества.

Ведомство уточняет, что вопросы об уничтожении конфискованной немаркированной продукции сейчас находятся в стадии проработки.

Ранее Ассоциация производителей трубопроводных систем предложила уничтожать фальсифицированные товары всего спектра промышленной и потребительской продукции. Представители российского бизнеса подчеркнули, что на данный момент недобросовестные изготовители могут получать сверхприбыли, в то время как потребители получают в части случаев небезопасные изделия.

