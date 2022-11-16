Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Ак Барс Банк расширил возможности бизнеса по расчетам в долларах США, сообщает пресс-служба компании. Теперь клиенты банка могут проводить расчеты с Казахстаном через новый корсчет в долларах США в банке "ЦентрКредит".

Исходящие платежи возможны в пользу получателей, имеющих счета в банках Казахстана:

банк "ЦентрКредит";

ForteBank;

Bank RBI;

банк "Фридом Финанс Казахстан";

Нурбанк;

Евразийский банк;

исламский банк Заман-Банк;

народный банк Казахстана (Халык банк).

В сообщении отмечается, что сумма перевода неограниченна. Узнать условия и открыть валютный счет можно по ссылке.

ПАО "АК БАРС" БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 12.08.2015 г.

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