17:12Экономика
Ак Барс Банк расширил возможности бизнеса по расчетам в долларах США
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Ак Барс Банк расширил возможности бизнеса по расчетам в долларах США, сообщает пресс-служба компании. Теперь клиенты банка могут проводить расчеты с Казахстаном через новый корсчет в долларах США в банке "ЦентрКредит".
Исходящие платежи возможны в пользу получателей, имеющих счета в банках Казахстана:
- банк "ЦентрКредит";
- ForteBank;
- Bank RBI;
- банк "Фридом Финанс Казахстан";
- Нурбанк;
- Евразийский банк;
- исламский банк Заман-Банк;
- народный банк Казахстана (Халык банк).
В сообщении отмечается, что сумма перевода неограниченна. Узнать условия и открыть валютный счет можно по ссылке.
ПАО "АК БАРС" БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 12.08.2015 г.
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