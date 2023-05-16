Столичный производитель огнеупоров заключил контракт на поставку продукции в Индию

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Московский производитель керамических огнеупорных материалов начнет поставлять продукцию в Индию. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

"Московский научно-технический центр (НТЦ) "Бакор" заключил соглашение на поставку керамических фильтрующих элементов в Индию. При этом расчеты по контракту будут реализовываться в российских рублях", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее производитель вложил полученные от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства средства в развитие производства. Фонд обеспечил предприятию финансовую помощь в 200 миллионов рублей.

Помимо этого, с 2019 года НТЦ "Бакор" получает помощь от центра "Моспром". Благодаря его поддержке компания представила свое оборудование на двух крупнейших отраслевых выставках в Чили и приняла участие в трех международных бизнес-миссиях в страны Латинской Америки и Африки.

"Продукция предприятия уже поставляется в 16 стран мира. Благодаря новому контракту география поставок будет расширена. В рамках нового соглашения компания начнет поставлять в Индию керамические фильтрующие сектора взамен финских", – пояснил заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию предприятия Михаил Королев.

В 2020 году предприятию присвоили статус промышленного комплекса. Он позволяет экономить на налогах и инвестировать средства в развитие производства.

До этого стало известно, что в 2023 году центр "Моспром" проведет более 13 международных бизнес-миссий, в рамках которых будут организованы выездные мероприятия и онлайн-встречи для предпринимателей. Например, в мае и июне центр организует для компаний выездные программы в Азербайджан и Индию. Бизнес-миссии будут организованы на производителей напитков и продуктов питания.

