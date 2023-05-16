Россиянам назвали три способа оплаты покупок за рубежом

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В настоящее время, находясь за рубежом, жители РФ не могут оплатить покупки картами российских банков. В таком случае россияне могут воспользоваться тремя способами оплаты покупок, сообщает "Вечерняя Москва".

Как сообщил изданию эксперт по туризму Николай Мельник, самым распространенным способом в таком случае является оплата наличными средствами. При этом приобретать национальную валюту эксперт рекомендовал именно в России.

"У нас в стране есть единые центры обмена валюты. Они есть в каждом крупном российском городе. Там продается абсолютно любая валюта. Если в банке долларов нет, то там они есть всегда", – отметил он.

Оплачивать покупки за рубежом также можно картой азиатской международной системы UnionPay. Оформление карты может обойтись более чем в пять тысяч рублей. Срок ожидания чаще всего составляет от недели.

Помимо этого, россияне могут выпустить карту иностранного банка, например, узбекского или казахстанского. В таком случае потребуются услуги фирмы-посредника, оплата за которые может составить несколько десятков тысяч рублей, обратил внимание Мельник.

"Для оформления карты нужны определенные нотариальные документы. Многие компании этим занимаются в России. Самостоятельно это сделать невозможно. Стоимость данной услуги может быть и 10 тысяч рублей, и 25 тысяч рублей. Все зависит от вида карты", – пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что некоторые зарубежные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов наладили процесс оплаты картами Visa и Mastercard, которые были выпущены российскими банками. К ним относятся Trip.com, Expedia и City.Travel. Первый из перечисленных сервисов также принимает к оплате карты "Мир".



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