Предсказавший кризис 2008 года финансист поставил 1,6 млрд долларов на обвал рынка США

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Американский финансист Майкл Бьюрри, предсказавший в 2005 году кризис на рынке ипотеки, который привел к банковскому краху 2008 года в США, поставил около 1,6 миллиарда долларов на обвал финансовых рынков. Соответствующая форма 13-F размещена на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Отмечается, что его хедж-фонд Scion Asset Management продал почти весь портфель акций, в том числе крупные позиции в Alibaba и JD.com, и прибрел опционы на снижение фондовых индексов S&P 500 и Nasdaq 100.

По данным Bloomberg, номинальная стоимость контрактов действительно составляет 1,6 миллиарда долларов, но реальные вложения фонда намного меньше. При этом эксперты оценивают размер ставки Бьюрри на падение рынка примерно в 90% от активов его фонда.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска сказал, что в ближайшие 10 лет США ждут серьезные финансовые проблемы. По его мнению, очередным сигналом о подступающей эпохе проблем для государственных финансов Штатов стал рост доходности 30-летних казначейских облигаций на фоне снижения ликвидности.

В свою очередь, Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5% годовых. Измененные кредитные условия повлияют на экономическую активность страны, занятость населения и инфляцию.

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