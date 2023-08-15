Юрист не оценил проект о применении спецсчетов при строительстве жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минстрой представил инициативу о привлечении средств россиян при строительстве индивидуальных домов вне коттеджных поселков через эскроу-счета. Юрист Владимир Сафонов заявил, что проект является аналогом федерального закона о долевом участии в возведении многоквартирных домов, сообщает Pravda.Ru.

Идея ведомства сводится к созданию правового регулирования в области индивидуального жилищного строительства. Если проект попадет в Госдуму, то, считает Сафонов, его не следует поддерживать на законодательном уровне.

"Создание дополнительных императивных ограничений, специального регулирования, излишнее вторжение законодателя в сферу частного права никогда не способствует развитию гражданского оборота", – подчеркнул юрист.

Так называемые "безопасные расчеты" через счета эскроу не привнесут ничего нового в правовое регулирование, заявил эксперт. По его словам, сейчас в Гражданском кодексе РФ и Законе РФ "О защите прав потребителей" есть необходимый объем норм, позволяющий создать гарантии для россиян. Во время строительства индивидуального жилого дома заказчик имеет право предусмотреть расчеты с подрядчиком через счет эскроу на основе статьи 860.7 Гражданского кодекса РФ.

Стороны могут договориться о правилах пополнения и раскрытия эскроу счета, достигнуть соглашения, позволяющее безопасно осуществлять расчеты. Сафонов задался вопросом, для чего ведомству потребовались дополнительные правила.

Ранее стало известно, что Минстрой хочет пополнить свод правил для развития безбарьерной среды понятием "реабилитационный потенциал придомовой территории". Ведомства выразило уверенность, что с помощью данной меры застройщики будут должны закладывать возможности для реабилитации инвалидов еще на стадии проектирования жилых домов и дворов.