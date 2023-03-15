Эксперт объяснил снижение цены нефти WTI до 70 долларов

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Стоимость нефти WTI опустилась ниже 70 долларов из-за слишком высоких ожиданий участников рынка в связи со снятием коронавирусных ограничений в Китае. Таким мнением поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, мир ожидал от КНР роста объемов потребления, даже были обозначены цифры в 2 миллиона баррелей в сутки. Однако этого не произошло, в связи с чем постепенные темпы роста спроса на нефть в Китае остудили рынок, заявил эксперт.

Юшков отметил, что сейчас есть некоторые трудности с экономическим развитием в Евросоюзе и США. Запад не опровергает информацию о том, что их монетарные власти собираются поднимать процентные ставки.

"А это приводит к тому, что кредиты становятся более дорогими, меньше денег поступает на биржу и происходит меньше покупок на бирже, в том числе и фьючерсов на нефть. Когда спрос на фьючерсы снижается, снижается и цена", – цитирует Юшкова RT.

Аналитик также добавил, что темпы роста цены на нефть не будут скачкообразными.

15 марта стало известно, что цена барреля нефти WTI опустилась ниже 70 долларов. Подобный показатель последний раз фиксировали 21 декабря 2021 года.

До этого сообщалось, что после распространения информации о возможности выхода Объединенных Арабских Эмиратов из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) цены на нефть на мировых рынках ускорили падение. По словам неназванного чиновника из ОАЭ, сейчас в государстве проходят внутренние переговоры о возможности выхода из картеля.

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