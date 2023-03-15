Минфин и МИД РФ предложили приостановить налоговые соглашения с недружественными странами

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Министерство финансов и министерство иностранных дел РФ предложили приостановить действие ряда налоговых соглашений, заключенных с недружественными странами. Информация об этой инициативе появилась в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

"Минфин России и МИД России выступили с предложением к президенту РФ издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры", – указано в публикации.

В Минфине подчеркивают, что иностранные государства активно пользуются санкциями против России, что противоречит нормам международного права. Таким образом, у РФ возникают основания для реализации ответных мер.

В совместном заявлении ведомств подчеркивается, что действие соглашений предлагается приостановить до полного восстановления России в своих правах. Если предложение поддержат, то применение пониженных ставок налога и освобождений от его уплаты будет прекращено с момента издания указа за подписью российского президента.

В феврале страны Евросоюза приняли решение включить Россию в список стран – налоговых убежищ наряду с Британскими Виргинскими Островами, Коста-Рикой и Маршалловыми Островами. В ЕС отметили, что с момента начала спецоперации общение по налоговым вопросам с РФ было прекращено.

Евросоюз включил Россию в список стран, признанных налоговыми убежищами

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