12:23Экономика
Минфин и МИД РФ предложили приостановить налоговые соглашения с недружественными странами
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Министерство финансов и министерство иностранных дел РФ предложили приостановить действие ряда налоговых соглашений, заключенных с недружественными странами. Информация об этой инициативе появилась в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.
"Минфин России и МИД России выступили с предложением к президенту РФ издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры", – указано в публикации.
В Минфине подчеркивают, что иностранные государства активно пользуются санкциями против России, что противоречит нормам международного права. Таким образом, у РФ возникают основания для реализации ответных мер.
В совместном заявлении ведомств подчеркивается, что действие соглашений предлагается приостановить до полного восстановления России в своих правах. Если предложение поддержат, то применение пониженных ставок налога и освобождений от его уплаты будет прекращено с момента издания указа за подписью российского президента.
В феврале страны Евросоюза приняли решение включить Россию в список стран – налоговых убежищ наряду с Британскими Виргинскими Островами, Коста-Рикой и Маршалловыми Островами. В ЕС отметили, что с момента начала спецоперации общение по налоговым вопросам с РФ было прекращено.
Евросоюз включил Россию в список стран, признанных налоговыми убежищами
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