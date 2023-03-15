Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на нефть РФ до 51,45 доллара за баррель

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Эстония, Литва и Польша попросили уменьшить потолок цен на нефть из России до 51,45 доллара за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации источников издания, эти три государства попросили установить порог на уровне 5% ниже рыночных цен. Уточняется, что 15 марта представители стран Евросоюза проведут переговоры по вопросу пересмотра потолка цен на российскую нефть.

Антироссийские санкции на поставки нефтепродуктов из России вступили в силу 5 февраля. Страны Евросоюза запретили импорт этого ресурса из РФ. Помимо этого, государства ЕС и страны "Большой семерки" установили на них потолок цен в 60 долларов за баррель.

Российская сторона не признает подобные ограничения. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, существующий на данный момент уровень цен на нефть указывает на то, что потолка нет.

Цену на российскую нефть будут считать по-новому

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