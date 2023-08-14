Эксперты рассказали, как изменятся цены на мясо в РФ к сентябрю

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На прошлой неделе в РФ на 6% подорожала свинина, до этого рост цен был отмечен на курицу. Экономист Александра Цапликова считает, что это связано с разгаром сезона, сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, в российских регионах улучшились погодные условия, в связи с чем жители начали выбираться на пикники. Спрос на курицу и свинину на данный момент превышает предложение, поэтому можно увидеть пустые полки в магазинах, от чего и произошел рост цен.

Эксперты считают, что понижение стоимости произойдет ближе к сентябрю – тогда килограмм свинины обойдется примерно в 200–250 рублей. В связи с ажиотажем существует риск приобрести некачественное мясо. Владелец фермерского хозяйства в Брянской области Игорь Витлонов, в свою очередь, рекомендовал обращать внимание на цвет, так как хорошая свинина имеет нежно-розовый оттенок.

"Если мясо темное, то, скорее всего, оно будет жестким. Второй фактор – жир. Его не должно быть много. Отдавайте предпочтение охлажденному мясу – оно свежее, чем замороженное", – поделился он.

Проще всего определить свежесть свинины в домашних условиях можно с помощью надавливания на кусок – если ямка быстро исчезает, то мясо хорошее. Однако проверить натуральность продукта дома не получится, заявили эксперты. При покупке мяса следует узнать, где оно было произведено – основными поставщиками являются Челябинская и Уральская области.

Эксперты также посоветовали обратить внимание на запах. У охлажденного мяса он будет более яркий и без посторонних примесей.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что понять, заражен ли фарш сальмонеллой и листерией, можно по внешнему виду продукта. Если продукт уже обветренный, давно лежит на полке, а в магазине плохо работает холодильник, то это является косвенным признаком.

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