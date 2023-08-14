Курс доллара в начале торгов на Мосбирже достиг 99,71 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс российского рубля в начале торгов упал к основным торгуемым валютам. Доллар достиг 99,71 рубля, юань – 13,71 рубля, евро – 109,01 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

На 07:04 по московскому времени американская валюта поднялась на 28 копеек, китайская – на 1 копейку, а европейская – на 23 копейки.

Ранее в Центробанке заявили, что реальный эффективный курс российского рубля (по отношению к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) в июле упал на 7,7% в сравнении с июнем. Из аналитики регулятора следует, что в годовом выражении за прошлый месяц курс сократился на 26,4%.

До этого Банк России на фоне послабления курса рубля решил до конца 2023 года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина РФ. При этом Центробанк продолжит ограниченно продавать валюту для размещения средств ФНБ в разрешенных финансовых активах.

Курс евро на Мосбирже превысил 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года