Количество россиян с доходом от 100 тысяч рублей выросло на треть – СМИ

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Доля населения России со среднемесячными доходами выше 100 тысяч рублей увеличилась в 2022 году на треть по сравнению с показателями 2021 года и составила 7,4%. Об этом со ссылкой на аудиторскую компанию FinExpertiza, проанализировавшую данные Росстата, сообщает газета "Известия".

"Доля россиян, которые имеют номинальные доходы (зарплата, соцвыплаты, дивиденды, полученные проценты по депозитам) свыше 100 тысяч рублей в месяц, растет из года в год. Если в 2021 году таких было 8,4 миллионов, то в 2022-м – уже 10,9", – указано в сообщении.

При этом эксперты отмечают, что необходимо учитывать инфляцию – так как с поправкой на рост потребительских цен, доля населения, чьи доходы по покупательной способности соответствуют 100 тысячам рублей и больше в ценах 2022 года, менялась слабо.

Аналитики сообщают, что в 2014 году доля россиян, которые зарабатывали более 60 тысяч рублей, что примерно эквивалентно сегодняшним 100 тысячам, составляла более 8%.

Эксперты объясняют тенденцию к увеличению числа россиян, получающих более 100 тысяч рублей, дефицитом квалифицированной рабочей силы в России и увеличением зарплат в военном секторе.

Газета отмечает, что согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян с поправкой на инфляцию и вычетом обязательных платежей, во 2 квартале 2023 года увеличились на 5,3% к аналогичному периоду 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие экономики является базой для решения всех стоящих перед страной задач. Он выразил надежду, что российский парламент и впредь будет находить "развязки и приемлемые решения", которые послужат на благо государства.

До этого в Центробанке РФ сообщили, что по итогам первого квартала текущего года внешний долг России по отношению к ВВП страны опустился до отметки в 15,45%, минимального показателя за всю историю. В денежном выражении госдолг РФ сейчас оценивается в 354,8 миллиарда долларов.

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