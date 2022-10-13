Биткоин упал до минимума с июня 2022 года

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Курс биткоина упал на 4% в ходе торгов четверга после публикаций об инфляции в США, передает "Интерфакс".

Так, по состоянию на 16:11 по московскому времени, криптовалюта торговалась на уровне 18,312 тысячи долларов. Это наименьший показатель за период с 18 июня 2022 года.

Кроме того, на 6,6% понизился курс эфира. В ходе торгов он составлял 1,212 тысячи долларов за единицу.

В четверг, 13 октября, Минтруд США опубликовал актуальные данные по инфляции в стране. В докладе указано, что потребительские цены в сентябре выросли на 8,2% относительно данных в тот же период 2021 года.

Ранее главы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) сообщили о существующем риске рецессии в мире. Предполагается, что к 2026 году мир потеряет 4 триллиона долларов.

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