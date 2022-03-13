"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Газпром" осуществляет транзитные поставки газа через территорию Украины в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,6 миллиона кубометров на 13 марта", – говорится в релизе.

Отмечается, что в соответствии с действующим контрактом российская компания в 2022 году должна поставить в Европу 40 миллиардов кубометров газа. Ежедневный транзит газа через Украину должен составлять 109,6 миллиона кубометров.

Ранее в "Газпроме" заявили, что в подземных хранилищах Европы осталось 27% запасов газа. По данным компании, в Европе уже отобрали 49,5 миллиарда кубометров газа, что составляет 105,3% от закачанного в летний сезон 2021 года объема. Для восполнения запасов в хранилища необходимо будет закачать к следующей зиме гораздо больше объема, чем обычно.