"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
"Газпром" осуществляет транзитные поставки газа через территорию Украины в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,6 миллиона кубометров на 13 марта", – говорится в релизе.
Отмечается, что в соответствии с действующим контрактом российская компания в 2022 году должна поставить в Европу 40 миллиардов кубометров газа. Ежедневный транзит газа через Украину должен составлять 109,6 миллиона кубометров.
Ранее в "Газпроме" заявили, что в подземных хранилищах Европы осталось 27% запасов газа. По данным компании, в Европе уже отобрали 49,5 миллиарда кубометров газа, что составляет 105,3% от закачанного в летний сезон 2021 года объема. Для восполнения запасов в хранилища необходимо будет закачать к следующей зиме гораздо больше объема, чем обычно.
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