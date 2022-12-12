Экономист объяснил возможное возвращение пятирублевых банкнот

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Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Андрей Колганов прокомментировал заявление гендиректора Гознака Аркадия Трачука о том, что пяти- и десятирублевые банкноты, возможно, вернутся в оборот в будущем году. Об этом сообщает "Лента.ру".

Он выразил мнение, что возвращение таких банкнот в России может быть обусловлено тем, что изготовление металлических монет становится все менее и менее выгодным.

"Единственное предположение, которое я могу высказать по этому поводу, это то, что с течением времени стоимость изготовления металлических монет существенно выросла, стала близка к номиналу этих монет, соответственно, их изготовление становится невыгодным, а печатание бумажных денег обходится дешевле", – пояснил Колганов.

В свою очередь, кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что металлические монеты, в состав которых входят никель и медь, стало слишком дорого производить.

"Так что это стало просто экономически нецелесообразно. При этом параллельно будут ходить и металлические монеты, и бумажные деньги. Ничто не будет объявлено незаконным платежным средством", – рассказал Беляев в беседе с RT.

Ранее Трачук заявил, что в следующем году в оборот могут вернуться пяти- и десятирублевые банкноты. Он подчеркнул, что обычно не принято заранее предоставлять информацию о том, печатаются ли банкноты с тем или иным номиналом на данный момент. Дело в том, что существует разница между созданием и уже фактическим выпуском валюты.

В конце июня Центральный банк РФ показал новую банкноту номиналом 100 рублей с изображением столичных видов и воинского мемориала советскому солдату в Ржеве. Также на оборотной стороне на втором плане можно увидеть музей-заповедник "Куликово поле".



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