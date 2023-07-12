Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в следующем году пройдет 5–8 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале фонда "Росконгресс".

Отмечается, что ПМЭФ-2024 станет 27-м по счету.

В этом году форум проходил с 14 по 17 июня на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. В нем поучаствовали более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.

Позднее сообщалось, что в рамках ПМЭФ-2023 комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы заключил 16 соглашений, которые направлены на развитие промышленности и создание более комфортной среды в столице. С городом теперь сотрудничают крупные производители, девелоперы, финансовые организации, федеральные и региональные ведомства, уточнял заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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