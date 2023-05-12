Курсы доллара, евро и юаня повысились на открытии торгов 12 мая

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Рубль в начале заключительной торговой сессии недели немного ослабел к основным иностранным валютам. Об этом говорят данные торгов Московской биржи.

Американская валюта расчетами завтра на 07:03 выросла на 18 копеек, до 77,08 рубля. Китайский юань увеличился на 2 копейки, до 11,07 рубля, евро – на 5 копеек, до 84,14 рубля.

10 мая российская валюта продемонстрировала укрепление, курс доллара в ходе торгов упал ниже 76 рублей впервые с 23 марта. В этот же день курс евро опустился ниже 84 рублей. Последний раз подобный показатель фиксировали 3 апреля.

До этого экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько объяснил закрепление российской валюты тем, что инвесторы не верят в безоговорочное лидерство доллара. За последние 20 лет доля американских долларов в мировых резервах центральных банков сильно сократилась, отметил он.